ندوة دولية : البيئة والسلوك الإنساني مقاربات سوسيولوجية وسيكولوجية”

تهدف هذه الندوة إلى مساءلة العلاقة والتأثير المتبادل بين البيئة والسلوك الإنساني، بما أن هذا التفاعل هو مصدر مختلف الظواهر والمشاكل التي تتعرض لها المجتمعات. فالإنسان يمارس تأثيرا على البيئة إما من خلال الحفاظ عليها أو المساهمة سلبا في تدهورها. وبالنتيجة، فإنه يأخذ على عاتقه تحمل آثار هذه الأفعال على المستوى الصحي، والاقتصادي، والنفسي.