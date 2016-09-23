ندوة دولية : البيئة والسلوك الإنساني مقاربات سوسيولوجية وسيكولوجية”

المسائية العربية : بلاغ صحفي
دعوة للإستكتاب
الجمعة 28 أكتوبر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش
- السياق العام :
ينظم فريق البحث: “الصحة، والشغل وقضايا الشباب ” بشراكة مع “مرصد مراكش للسوسيولوجيا” في إطار الأسبوع العلمي لجامعة القاضي عياض، ندوة دولية تحت عنوان “البيئة والسلوك الإنساني: مقاربات سوسيولوجية وسيكولوجية”،يوم الجمعة28 أكتوبر 2016، وذلك بمناسبة تنظيم المغرب لقمة المناخ بمراكش في نونبر الجاري، COP 22.
تهدف هذه الندوة إلى مساءلة العلاقة والتأثير المتبادل بين البيئة والسلوك الإنساني، بما أن هذا التفاعل هو مصدر مختلف الظواهر والمشاكل التي تتعرض لها المجتمعات. فالإنسان يمارس تأثيرا على البيئة إما من خلال الحفاظ عليها أو المساهمة سلبا في تدهورها. وبالنتيجة، فإنه يأخذ على عاتقه تحمل آثار هذه الأفعال على المستوى الصحي، والاقتصادي، والنفسي.
الشيء الذي يستدعي طرح الأسئلة التالية:
هل يمكنناالإكتفاء فقط،بتفسير العوامل المتحكمة في حماية البيئة أوإلحاق الضرر بها،أو المساهمة بالإضافة لذلك، في تقوية وتعزيز هذه السلوكات المحافظة عليها؟ وما هي الأدوار التي يمكن أن يلعبها الفاعلون في التنشئة الاجتماعية في إستدماجوإستدخالهذه القيم المرتبطة بالمحافظة على البيئة؟
للإجابة على هذه الأسئلة وأخرى، نقترح المحاور التالية:
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البيئة والمعرفية الاجتماعية.
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البيئة، والسلوك، والتنشئة الاجتماعية.
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المرض، والصحة والبيئة.
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التأثير، والانخراط وتغير السلوك.
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الثقافة، والمعتقدات والممارسات الاجتماعية المرتبطة بالتدبير اليومي للفضاء.
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المعايير، والقيم المضادة، وإشكالية جودة البيئة.
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المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والبيئة.
- كيفية المشاركة :
يرسل كل من يرغب في المشاركة ملخص مداخلته بصيغة Word لا يتجاوز 1500 كلمة مرفوقا بسيرته الذاتية، ومؤهله العلمي والمؤسسة التي ينتمي إليها. وترسل المقترحات إلى البريدين الإلكترونيين التاليين:
- البرنامج الزمني :
- آخر أجل لإرسال الملخصات: 30 شتنبر 2016.
- جواب اللجنة العلمية: 08 أكتوبر .2016
- أخر أجل لإرسال المداخلات النهائية بصيغة مقالات: 20أكتوبر2016.
- منسق الندوة:
- الأستاذ مصطفى السعليتي
Tel : +212668390375
Email : elmostaphasaaliti@gmail.com
Email : o.m.sociologie@gmail.com
- اللجنة العلمية :
|د. خديجة الزاهي
|د. مصطفى السعليتي
|د. محمد بوديس
|د. حسن كميل
|د. أسية أقصبي
|د. محمد عبابو
|د. مصطفى الشكدالي
|د. عبد الحق محتاج
|د. مصطفى حدية
- اللجنة التنظيمية:
|د. محمد بوديس
|د. مصطفى السعليتي
|يونس بنمورو
|إدريس الغزواني
|كلثوم إقس
|مروان لمدبر
|زهير بركاوي
|فاطمة الزهراء أمذنيغ
|عبد الكبير اليزيدي
للإستفسار :مرصد مراكش للسوسيولوجيا.
يونس بنمورو : 00212672755681
إدريس الغزواني : 00212624106787
مروان لمدبر :00212668770657