ندوة  EUCOCO باسبانيا : حرج  بسبب هروب زعيم البوليساريو، واحتجاجات عارمة للوحدويين أمام مقرها

شهد مقر انعقاد ندوة دعم البوليساريو بمدينة برشلونة الاسبانية حضورا بارزا ومكثفا للوحدويين الذي رفعوا العلم المغربي وصور الملك محمد السادس ورددوا شعارات أربكت المنظمين، وعرت أكاذيبهم التي يسوقونها في أشغال الندوة التي أصبحت موعدا سنويا لتمرير مغالطات حول الوضع القائم بمخيمات تندوف بشكل خاص ، وقضية الصحراء عموما.