نشاط ثقافي : ـ حول ذاكرة مراكش “تاريخ النادي السينمائي بمراكش “
المسائية العربية : ثقافة وفن
تنظم جامعة المعارف والتأهيل بمراكش التابعة لمركز التنمية لجهة تانسيفت بتعاون مع السينما لوكوليزي : ذاكرة مراكش ـ تاريخ النادي السينمائي بمراكش ـ
سيتم خلال هذا اللقاء الثقافي
مداخلات وشهادات
عرض فيلم سينمائي
معرض / رواق للمستندات / مجلات / صور
بحضور السادة الاساتذة :
عبد الفاضل الغوالي
بنسالم حبيبي
يوسف ايت همو
عبد الجليل البويري
وذلك يوم الأحد 22 يناير 2017 بسينما لوكوليزي ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا و سيتم الاحتفاء ببعض الفعاليات المتميزة التي أسندت خدمات جليلة وساهمت في تحسيس و تحبيب الفن السابع لجيل السبعينات و الثمانينات بمراكش.
2017-01-17