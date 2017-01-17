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نشاط ثقافي : ـ حول ذاكرة مراكش “تاريخ النادي السينمائي بمراكش “

المسائية العربية : ثقافة وفن 

تنظم جامعة المعارف والتأهيل بمراكش التابعة لمركز التنمية لجهة تانسيفت بتعاون مع السينما لوكوليزي : ذاكرة مراكش ـ تاريخ النادي السينمائي بمراكش ـ 

سيتم خلال هذا اللقاء الثقافي

مداخلات وشهادات 

عرض فيلم سينمائي

معرض / رواق للمستندات / مجلات / صور 

بحضور السادة الاساتذة : 

عبد الفاضل الغوالي

بنسالم حبيبي 

يوسف ايت همو 

عبد الجليل البويري

وذلك يوم الأحد 22 يناير 2017 بسينما لوكوليزي ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا و سيتم الاحتفاء ببعض الفعاليات المتميزة التي أسندت خدمات جليلة وساهمت في تحسيس و تحبيب الفن السابع لجيل السبعينات و الثمانينات بمراكش.              

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