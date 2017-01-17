نشاط ثقافي : ـ حول ذاكرة مراكش “تاريخ النادي السينمائي بمراكش “

وذلك يوم الأحد 22 يناير 2017 بسينما لوكوليزي ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا و سيتم الاحتفاء ببعض الفعاليات المتميزة التي أسند

ت خدمات جليلة وساهمت في تحسيس و تحبيب الفن السابع لجيل السبعينات و