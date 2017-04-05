المديرية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا لتحديد الجهات التي تتكلم باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي

المسائية العربية : نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صلتها بأي موقع إلكتروني أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، تضمن عبارات قدحية أو ازدرائية في حق أبناء منطقة الريف. وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية، على أنها لا تسير أو تدبر حاليا أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأكيدها على أن جميع الصفحات والحسابات المنسوبة إليها في هذه المواقع إنما هي صفحات غير رسمية ولا تعبر عن موقف مصالح الأمن الوطني. وافادت انها ستفتح بحثا في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة المختصة ، لتحديد الجهات التي انشات تلك الصفحات بشكل تضليلي