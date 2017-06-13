نهائيات المسابقة القرآنية الرابعة بمراكش

المسائية العربية/رضوان الرمتي تنظم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمراكش بشراكة مع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية فرع مراكش يوم الأحد 18 يونيو 2017 بإقامة المدرس (قرب أكاديمية مراكش آسفي) نهائيات المسابقة الرابعة في تجويد القرآن الكريم من الساعة الواحدة إلى الرابعة بعد الزوال، وسيُشرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي م.احمدالكريمي على توزيع الجوائز على الفائزين وبعد صلاة العصر سيُقدم الدكتور محمد الويلالي محاضرة بعنوان “مؤشرات التغيير في شهر الصيام”