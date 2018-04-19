هل تعرف لمن يعود القبر الموجود بالقبة البيضاء على اعتاب صومعة الكتبية

المسائية العربية

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ولدت العذراء للا زهرة الكوش أواخر القرن 16 بمراكش . كانت فائقة الجمال و العلم و الشعر و التصوف ، تكبدت عدة محن بعد رفضها الزواج من السلطان السعدي زيدان بن منصور، وبقيت صامدة في بيت والديها قرب الكتبية إلى أن توفيت و دفنت به سنة 1618 م..

كانت فقيهة وعالمة من اعلام التصوف المغربي و العالم الإسلامي؛ وتعتبر من اشهر متصوفات القرن الحادي عشر في بلاد المغرب الاقصى. تذكر الروايات انها نشات في بيئة صوفية جزولية، وتشبعت بمبادئ وقيم والدها وزاويته، التي كان فرعا من مجموعة زوايا جزولية فرعت عن الزاوية الأم لصاحبها محمد بن سليمان الجزولي.