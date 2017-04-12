هل تعرف ماذا تعني كلمة “أزنبو ” aznbo وكيف يحضر ؟

المسائية العربية

الكثير منا يسمع ب أزنبو “aznbo ” ولا يعرف ما هو شكله ولا نوعه ..

تهييء طعام ازنبو ، يدخل في إطار عادات و تقاليد الاجداد ،وما زالت بعض الاسر تحافظ عليها لما لها من قيمة غذائية،

في مثل هذه الايام من كل سنة، وقبل كل موسم الحصاد، يتم قطف كمية معينة من حبوب الشعير ، وذلك حسب حاجيات الاسرة. كما يتم قطفها من افضل و أجود الحقول ortan.

يتم احضارها الى المنزل، وتترك مدة يوم على الاقل ، حيث يتم نزع الحبوب من السنبلة وتسمى هذه العملية ب asousse ozanbo.

بعد تنقية الحبوب من كل الشوائب، وتتم هذه العملية بواسطة tisgitee. يتم تفوير الحبوب على الماء حتى تنضج قليلا، كما تتم هذه العملية بواسطة agdoure.



بعد ذلك تنشر الحبوب في الشمس حتى تجف تماما من الماء.وبعد جفافها يتم قليها على نار هادئة وتتم هذه العملية بواسطة afloune. بعد ذلك تنشر الحبوب في الشمس حتى تجف تماما من الماء.وبعد جفافها يتم قليها على نار هادئة وتتم هذه العملية بواسطة afloune.



في الاخير يتم طحن الحبوب مع وضع القليل من الملح وذلك حسب الذوق وكانت هذه العملية تتم ب tadouhante اما الان البركة في المطاحن العصرية.



بعد غربلة الطحين الله الله على الرائحة الطيبة والمذاق الرائع ف agorne ozanboo يؤكل وحده كما يؤكل بالحليب او العسل او اللبن او الماء الساخن.