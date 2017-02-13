وأخيرا يتم تعيين رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي

المسائية العربية سلم مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، يوم الخميس 2 فبراير 2017، الرسالة الوزارية الخاصة بتعيين رئيس قسم الموارد البشرية بهذه الأكاديمية، لجواد الأعريش. وذلك بحضور المديرين الإقليميين ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وعدد من رؤساء المصالح والأطر الإدارية والتربوية. ويدخل هذا التعيين يدخل في إطار الهيكلة الجديدة لهذه الأكاديمية، تنفيدا للقرار الوزاري الذي يحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ومصالحها الإقليمية. ويذكر أن جواد اعريش كان يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية لآسفي قبل تعيينه رئيسا لقسم الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي.