مؤسسة واحة الزيتون2 تحتفي بالراحل عبد الرحمن البوحياوي وعمر المعيزي وعبد الحق الفروكي

المسائية العربية

التفاتة مؤسسة التعليم الخاص واحة الزيتون2 لشخصيات من وزن الفقيد الراحل الاستاذ الكبير عبد الرحمن البوحياوي رحمه الله، وكان قيد حياته أستاذا مقتدرا، وفنانا مسرحيا موهوبا، ورئيس مصلحة تربوية سابقا، والأستاذ عمر المعيزي مدير اكاديمية التعليم سابقا بمراكش أطال الله في عمره، الرجلان اللذان قدما الكثير في مجال التربية والتكوين، وتركا بصماتهما بارزة على صفحات رجال ونساء التعليم، إلى جانب الاعتراف لأحد شركاء المؤسسة باعتباره رئيسا سابقا لأباء وامهات التلاميذ السيد عبد الحق الفروكي بما قدمه للمؤسسة وللمتعلمات والمتعلمين من خدمات تطوعية، تعد بادرة طيبة، تستحق التنويه ليس على مستوى نوعية الشخصيات المحتفى بهم فقط بل وايضا رمزية اليوم الذي حدد فيه موعد الاحتفاء، واستضافة شلة من خيرة رجال ونساء التعليم، وأسر وأصدقاء المحتفى بهم، وهو اليوم العالمي لللمدرس الذي يصادف 5 اكتوبر من كل سنة.

ويذكر ان يوم المدرس، هو ذلك اليوم الذي خصص لرد الاعتبار للمدرسة المغربية،ولجنودها من المدرسين والمدرسات باعتبارهم صناع الامل والمستقبل، ويأتي أيضا للتفكير والتأمل في واقع المنطومة التربوية وما يعتريها من إخفاقات، والتعرف على انتظارات الفئات المستهدفة ومنها هيأة التدريس، وتقديم اقتراحات كفيلة بتجاوز الوضعية الحالية والارتقاء بالمنطومة إلى الأفضل،والأجمل في ذلك، هو الانكباب على اعادة الاعتبار لشخصيات أغلبها قدم الكثير في ميدان التربية والتكوين، ولم ينل ما يستحقه من التفاتات ومن تقدير .فشكرا لمؤسسة الزيتون 2 على هذه البادرة، وللدكتور محمد رشيد السيدي المدير التربوي، وباقي الأطر العاملة على تشجيعهم للفعل الثقافي وإصرارهم على تحقيق إشعاع تربوي هادف خدمة للمدرسة المغربية وللمجتمع بصفة عامة

محمد السعيد مازغ