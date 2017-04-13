والدة النجم البرتغالي تتجول في شوارع مراكش على الكودشي، وتتفاعل مع حلقات ساحة جامع الفنا

تلقفت العديد من مواقع التواصل صور دولوريس والدة رونالدو النجم البرتغالي لكرة القدم وهي تتجول في أحياء مدينة مراكش وفي ساحتها العالمية ساحة جامع الفنا رفقة افراد اسرتها، وقد بدت على وجوه الجميع سعادة وارتياحلخصوص.

تلقفت العديد من مواقع التواصل صور دولوريس والدة رونالدو النجم البرتغالي لكرة القدم وهي تتجول في أحياء مدينة مراكش وفي ساحتها العالمية ساحة جامع الفنا رفقة افراد اسرتها، وقد بدت على وجوه الجميع سعادة وارتياحلخصوص.

ويحظى كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بتقدير كبير داخل الاوساط الرياضية من الشباب المحبين لفريق ريال مدريد، وحتى الجمهور العاشق للبارسا ، لا يخفي إعجابه بكفاءة ومهارة هذا النجم الكروي الذي استطاع ان يحفر اسمه ضمن النجوم القلائل العالميين في كرة القدم،