والدة النجم البرتغالي تتجول في شوارع مراكش على الكودشي، وتتفاعل مع حلقات ساحة جامع الفنا

المسائية العربية
تلقفت العديد من مواقع التواصل صور دولوريس والدة رونالدو النجم البرتغالي لكرة القدم وهي تتجول في أحياء مدينة مراكش وفي ساحتها العالمية ساحة جامع الفنا رفقة افراد اسرتها، وقد بدت على وجوه الجميع سعادة وارتياحلخصوص.
هذا وسبق لوالدة رونالدو ان عبرت عن اعجابها بمدينة مراكش الساحرة، وبمآثرها ومعالمها السياحية، وأيضا بحسن الضيافة والاسلوب المتحضر الذي يتعامل به المواطنون مع السياح على وجه الخصوص. كما سبق ل كرستيانو رونالدو أن زار مراكش في مناسبات عديدة، مرفوقاً بأوزيفي، والبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري.
ويحظى كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بتقدير كبير داخل الاوساط الرياضية من الشباب المحبين لفريق ريال مدريد، وحتى الجمهور العاشق للبارسا ، لا يخفي إعجابه بكفاءة ومهارة هذا النجم الكروي الذي استطاع ان يحفر اسمه ضمن النجوم القلائل العالميين في كرة القدم،