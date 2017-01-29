والد الفنان الشعبي طهور في ذمة الله

بمزيد الاسى والاسف ودعنا إلى دار البقاء يوم أمس السبت 28 يناير 2017 ، المشمول برحمة الله السيد الحاج علي طهور والد الفنان الشعبي عبد اللطيف طهور ، بعد معاناة مع المرض . وكان رحمة الله عليه رجلا ثقيا، ملازما لأحد مساجد المدينة، يؤدن فيه ويسهر على نظافته.

وبهذه المناسبة الاليمة تتقدم هيئة تحرير موقع المسائية العربية ومديرها الأستاذ محمد السعيد مازغ بأحر التعازي والمواساة إلى الفنان الشعبي المحبوب طهور، وباقي أفراد عائلته، سائلين الله أن يتغمد الحاج علي برحمته، كما ندعو الله أن