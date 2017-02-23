والي امن مراكش يشرف اليوم على افتتاح منطقة امنية جديدة بحي المحاميد

أشرف والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح لبجيوي و والي أمن مراكش سعيد العلوة صباح يومه الخميس 23 فبراير الجاري، على تدشين المنطقة الأمنية الخامسة الواقعة بحي بوعكاز خلف سوق السمك بالجملة طريق المحاميد ، على مساحة اجمالية تبلغ 500 متر مربع، منها 35 متر مبنية على طابقين : يضم الأول يضم تسعة مكاتب مخصصة للدائرة الامنية 20 الجديدة، إلى جانب وموقف للسيارات ، فيما يضم الطابق الثاني مكاتب تخص المنطقة الامنية ، اضافة إلى قاعة الاستقبال ، و 03 مراحيض…
ويذكر أنه من شأن المنطقة الجديدة أن تغطي النفود الترابي لمتطقة المحاميد على مساحة اجمالية تناهز 33 كلم مربع ، بعدد اجمالي للسكان يناهز 415000 نسمة . كما ستغطي هذه المنطقة عدد مهم من الاقامات السكنية بالتراب المذكور وعدد من المؤسسات التعليمية والصحية ، والسوسيو اقتصادية كالاسواق و المطاعم والفنادق المصنفة والمشاريع المنجزة والتي في طور البناء.
وللإشارة ، فإن تواجد منطقة أمنية إلى جانب دائرتين ومصلحة حوادث السير بهذه المنطقة سيكون له الانعكاس الايجابي على الساكنة، حيث توسع المجال الترابي، وارتفعت نسبة القاطنين والعاملين به، في الوقت الذي كان يعاني فيه نقصا حادا في التغطية الأمنية، وقد استبشر الجميع بهذا الإنجاز الذي يراعي