والي امن مراكش يشرف اليوم على افتتاح منطقة امنية جديدة بحي المحاميد

ويذكر أنه من شأن المنطقة الجديدة أن تغطي النفود الترابي لمتطقة المحاميد على مساحة اجمالية تناهز 33 كلم مربع ، بعدد اجمالي للسكان يناهز 415000 نسمة

. كما ستغطي هذه المنطقة عدد مهم من الاقامات السكنية بالتراب المذكور وعدد من المؤسسات التعليمية والصحية ، والسوسيو اقتصادية كالاسواق و المطاعم والفنادق المصنفة والمشاريع المنجزة والتي في طور البناء.