والي جهة مراكش يستقبل سفير جمهورية كوريا من اجل تشجيع المشاريع المشتركة بين البلدين

اسقبل والي جهة مراكش، صباح يومه الجمعة 7 أبريل، بمقر الجهة، سفير جمهورية كوريا بالمغرب، السيد دونغسيل بارك ، حيث كان مرفوقا بالكاتب العام للولاية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وبحضور السيد عبد العزيز الشرقاوي القنصل الشرفي لكوريا بمراكش.