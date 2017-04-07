والي جهة مراكش يستقبل سفير جمهورية كوريا من اجل تشجيع المشاريع المشتركة بين البلدين
2017-04-07
المسائية العربية
اسقبل والي جهة مراكش، صباح يومه الجمعة 7 أبريل، بمقر الجهة، سفير جمهورية كوريا بالمغرب، السيد دونغسيل بارك ، حيث كان مرفوقا بالكاتب العام للولاية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وبحضور السيد عبد العزيز الشرقاوي القنصل الشرفي لكوريا بمراكش.
تطرق الطرفان خلال زيارة المجاملة هذه، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وكدا افاق التعاون، وكيفية جلب الاستثمارات الكورية إلى المغرب وخاصة إلى مدينة مراكش، وتقديم الدعم الكافي للمستثمرين الكوريين وتشجيع المشاريع التنموية المشتركة بجهة مراكش