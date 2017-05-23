والي مراكش يقوم بزيارة مباغثة لساحة جامع الفنا والأسواق المحيطة بها

شهدت ساحة جامع الفنا وعرصة المعاش وممر مولاي رشيد حركة غير عادية منذ تباشير صباح يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 ، ففي الوقت الذي كانت فيه لجنة مختلطة من السلطات المحلية والمجلس الجماعي تمنع اصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم من تجاوز الامتار المسموح لهم بها في الرخصة الممنوحة إليهم، وجاءت هذه الحملة بناء على الاتهامات التي وجهها العربي بلقايد للسلطات المحلية بعدم القيام بدورها في محاربة احتلال الملك العمومي، كما أعلن عزم المجلس على تفويض المقاطعات صلاحية اعطاء الرخص وسحبها ، والتضييق على من لا يتوفرون على الرخصة اصلا.