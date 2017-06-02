وزارة التوفيق تمنع إقامة صلاة الجمعة بدوار أولاد الشيخ بقلعة السراغنة لهذا السبب!!

وذلك في محاولة منها لتجنب خروج مسيرة احتجاجية عقب أداء الصلاة.

قرار المنع جاء على خلفية الاشتباكات التي عرفها الدوار مع القوات العمومية الأسبوع الماضي بعد قرار عزل خطيب الجمعة بمسجد القرية.

للإشارة فإن الاشتباكات الدامية التي وقعت بالدوار المذكور أدت إلى إصابة عدد من المواطنين وأفراد القوات العمومية بالإضافة إلى اعتقال عدة أشخاص من بينهم 5 نساء تتم متابعتهم في حالة سراح بتهم الإعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وتخريب منشآت عمومية، وكذا تهمة التجمهر المسلح، والعصيان والمشاركة في تعطيل الصلاة.