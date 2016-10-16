وفاة الأستاذ أحمد أقداد إثر سكتة قلبية مفاجئة

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم المسائية العربية وكثير من رفاقه بأحر التعازي للسيدة حرمه وأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته، ضارعين إلى الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون

أوْ أرثي الفكرة التي تتمنع في دموعي

أمْ أرثي المكان الذي تركته وحيدا

أمْ أرثي جزءا من أوراقي التي تذبل لتغير المناخ

بيننا أكثر من إغماضة، أكثر من تراب

بيننا ماء، أيها المسافر في أمداء

السراب

بينا أكثر من شبر،

أكبر من جوابْ