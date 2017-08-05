وفاة السيد محمد مسجل عميد شرطة ممتاز، ورئيس الفرقة السياحية بمراكش سابقا

المسائية العربية

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي



بعد مرض لم ينفع معه علاج، توفي صباح هذا اليوم السبت 5 غشت 2017 السيد الحاج محمد مسجل عن سن يناهز 66 سنة،

تقلد الحاج مسجل رحمه الله قيد حياته، عدة مناصب في سلك الشرطة، وكان آخرها عميدا ممتازا ورئيس الفرقة السياحية بمراكش.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم طاقم المسائية العربية بأسمى عبارات التعازي ​ والمواساة لجميع أفراد الاسرة ​ ضارعين إلى العلي القدير أن ينزل على الفقيد شآبيب رحمته الواسعة​ ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين​ وان يلهم ذويه جميل الصبر و أحسن العزاء​ وان لله وإنا إليه راجعون .