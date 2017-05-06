المسائية العربية ب بالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت المسائية العربية نبأ وفاة خالة الزميل مولاي السعيد ابن سينا السيدة عائشة صابر بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 74 سنة. و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم طاقم جريدة المسائية العربية، بالتعازي القلبية الحارة، للزميل مولاي السعيد ابن سينا مدير تحرير الموقع الالكتروني لجريدة الانتفاضة، واسرة الفقيدة الصغيرة والكبيرة، سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن ينعم عليها بعفوه ورضوانه، وينقيها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنا لله وإنا إليه راجعون.