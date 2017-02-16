وفاة رجل امن سابق بولاية مراكش السيد أحمد الضخمات

المسائية العربية صهيب الحجامي علمت جريدة “المسائية العربية” من مصادر موثوقة وفاة الشرطي السيد “احمد الضخمات” صباح يوم الخميس حوالي الساعة التالثة صباحا القاطن بحي الرويضات هذا و من القدرة الإلهية، أن أم السيد “احمد” توفيت يوم التلاثاء، ولم تمض على هذا الموت سوى ثلاثة أيام، حتى رزئت الأسرة بوفاة السيد “احمد” عن سن يناهز 63 سنة، قد انها وظيفته وأحيل على المعاش السنة الماضية، وهذا وقد خلف السيد “احمد” رحمه الله وراءه ثلاثة بنات. وحضر الجنازة عدد من رجال الامن، وأصدقاء وجيران ومعارف السيد أحمد رحمه الله. وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم جريدة المسائية العربية بتعازيها الحارة لأسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده ووالدته بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أفراد عائلتهما الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء.