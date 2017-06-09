ولاية أمن مراكش تحارب الجريمة بشتى أنواعها خلال الشهر الفضيل
2017-06-09
المسائية العربية
في إطار استراتيجية محاربة الجريمة بشكل عام ، بشتى أنواعها والجهود الخاصة المبذولة خلال شهر رمضان ، فقد تمكنت مختلف مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مراكش خلال الثلث الأول من شهر رمضان من إيقاف :
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640 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح و جنايات مختلفة.
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410 شخص في حالة تلبس بجنح وجنايات مختلفة.
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ثلاثة أشخاص من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني.
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516 شخص من أجل التشرد و التسول
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72 شخص من أجل الاختلال العقلي.
كما تم التحقق من هوية 7122 شخصا من بينهم 144 لا يتوفرون على البطاقة الوطنية.
أما فيما يخص السير والجولان فقد تم تحرير 1014 محضر مخالفة و استخلاص 1169 غرامة جزافية تصالحية و حجز 176 مركبة، 21 دراجة نارية و 344 رخصة سياقة.