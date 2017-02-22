ولاية الأمن بمراكش تشرف على افتتاح منطقة أمنية جديدة بالمحاميد

المسائية العربية :

تشرع المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز تواجدها في العديد من المناطق داخل التراب الحضري لمدينة مراكش، حيث تقرر إحداث وافتتاح منطقة أمنية جديدة يوم الخميس 23 فبراير 2017 بجميع مرافقها ، كبنية أمنية خامسة في الترتيب بعد المنطقة الأمنية المدينة / جليز، ومنطقة المنارة، ومنطقة سيدي يوسف بن علي ، ومنطقة المطار المدني ، والتي أُطلق عليها اسم المنطقة الأمنية المحاميد .

وحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للامن الوطني فإن إحداث هذه المنطقة الأمنية الجديدة يدخل في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية ، وحرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة الجهود للارتقاء بعمل المرافق الأمنية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المملكة، وتحقيق نجاعة المرفق الأمني وفعاليته عبر تقريبه من المرتفقين وتعزيز الشروط المواتية لحسن استقبالهم

وارتباطا بالموضوع ذاته، أفاد البلاغ المذكور انه ” تم إحداث دائرتين أمنيتين 20 و 21 وكذا مصلحة لحوادث السير ، لتفعيل القرب من الساكنة وتعزيز البنيات الأمنية بهذه المنطقة ، حيث تم بهذه المناسبة إحداث أربع بنيات جديدة في دفعة واحدة بالمدينة الحمراء.

المنطقة الأمنية الجديدة ، والتي تم الانتهاء من أشغال تهيئتها وتجهيزها باللوازم اللوجستية والمادية والتقنية والبشرية اللازمة تخولها للقيام بمهامها ، تم تبني تقسيم جديد لترابها ، روعيت فيه الخصوصيات المجالية والديموغرافية وكذا المتطلبات الإدارية والأمنية ، حيث سيرتفع عدد دوائر الشرطة بها إلى خمس (5) ، وهي الدوائر : 10 و 12 و 19 و 20 و 21 .

المنطقة الأمنية ، والتي توجد بنايتها الإدارية بحي بوعكاز وتضم ، بالإضافة إلى فضاء استقبال المرتفقين ، ومكاتب خاصة بمختلف مصالح المنطقة ، والمرافق الأساسية ، سوف يشمل نفوذها الترابي كلاًّ من أحياء المحاميد ، وبوعكاز ، والمنطقة السياحية أكدال ، برادي 2 ، النهضة 1 و 2 ، معطى الله ، أدرار ، الحي الصناعي أزلي ، وأزلي 2 و 3 .

أما بخصوص الاختصاص الترابي لدائرتي الشرطة المحدثتين بها ، فالدائرة الأمنية رقم 20 يمتد شعاعها الترابي إلى أحياء المحاميد 2، المحاميد 5، سعادة 1 إلى سعادة 5، الحسنى 1، حمزة 2، سوق السمك بالجملة ، أما الدائرة 21 ، فسوف تختص بأحياء المحاميد 9 ، النسيم ، بدر ، حمزة 1 ، برادي 2 ، دوار تكوتات ، الازدهار 1 و 2 ، و إقامة جنان سليمان.

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ، وحرصاً من المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة الجهود للارتقاء بعمل المرافق الأمنية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المملكة، وتحقيق نجاعة المرفق الأمني وفعاليته عبر تقريبه من المرتفقين وتعزيز الشروط المواتية لحسن استقبالهم ، فقد تقرر إحداث وافتتاح منطقة أمنية جديدة يوم الخميس 23 فبراير 2017 بجميع مرافقها ، كبنية أمنية خامسة في الترتيب بعد المنطقة الأمنية المدينة / جليز، ومنطقة المنارة، ومنطقة سيدي يوسف بن علي ، ومنطقة المطار المدني ، والتي أُطلق عليها اسم المنطقة الأمنية المحاميد . وفي نفس السياق ، تم إحداث دائرتين أمنيتين 20 و 21 وكذا مصلحة لحوادث السير ، لتفعيل القرب من الساكنة وتعزيز البنيات الأمنية بهذه المنطقة ، حيث تم بهذه المناسبة إحداث أربع بنيات جديدة في دفعة واحدة بالمدينة الحمراء.

المنطقة الأمنية الجديدة ، والتي تم الانتهاء من أشغال تهيئتها وتجهيزها باللوازم اللوجستية والمادية والتقنية والبشرية اللازمة تخولها للقيام بمهامها ، تم تبني تقسيم جديد لترابها ، روعيت فيه الخصوصيات المجالية والديموغرافية وكذا المتطلبات الإدارية والأمنية ، حيث سيرتفع عدد دوائر الشرطة بها إلى خمس (5) ، وهي الدوائر : 10 و 12 و 19 و 20 و 21 .

المنطقة الأمنية ، والتي توجد بنايتها الإدارية بحي بوعكاز وتضم ، بالإضافة إلى فضاء استقبال المرتفقين ، ومكاتب خاصة بمختلف مصالح المنطقة ، والمرافق الأساسية ، سوف يشمل نفوذها الترابي كلاًّ من أحياء المحاميد ، وبوعكاز ، والمنطقة السياحية أكدال ، برادي 2 ، النهضة 1 و 2 ، معطى الله ، أدرار ، الحي الصناعي أزلي ، وأزلي 2 و 3 .