يا سلام عليك يا حكومة سي العثماني : نَــوَّرْتِ الدنيا ! ؟

المسائية العربية

محمد السعيد مازغ

بعد مخاض عسير، ووجع ومغص شديدين، لم تنفع معهما مسكنات ولا مهدئات، ولا بركات الاولياء الصالحين ، وبخور المنجمين والمشعوذين، سقط الجنين ابن الستة اشهر من الرحم، وسقطت معه حسابات الايام والشهور، وبقيت الام الحنون، التي كان الاقارب يسمونها بنت الشمس، حتى يميزوا بينها وبين ضرتها القاطنة في الظل، تدبر امورها بنفسها،وتسعى إلى اخفاء الاحباط وشلل الاطراف الذي نجم عنه الانطواء على الذات، والاحتماء برداء الحزن والاكتئاب لاسابيع معدودة.

شرّح الطبيب الاعراض المَرَضيّة، واعتبرها طبيعية في ظل المؤثرات والشحنات وامراض العصر التي لم ينفع معها لقاح جنون البقر، ولا لقاح زرع الاجنة وعلاج العقم، وأوصى الأم بتجنب الغضب وردود الفعل، والتحرك بروية وثبات، واتباع وصفات دقيقة، كالنوم على سطح الظهر، و رفع رجليها إلى الاعلى، مع الاستناد الى متكإ يقيها الوقوع ارضا، وتفريج فخديها حتى لا يسقط الاخ التوأم ، وتضيع الأم التي أصبحت حياتها في خطر،

سال لعاب ذوي الاطماع، ممن يعشقون اكل الدجاجة بثوابلها المنسمة، وبدت لهم المرأة رغم عامل السن، جميلة فتانة، تبيض الثروة المعدنية النفيسة، وتخلف التركة من تقاعد مريح، وعيش رغد، ومتاع كثير،وحصانة، فاجتمع الستة على مائدة دائرية، وتعشوا على بقرة فاقع لونها، تسر الناظرين، واتفقوا على ان يغسلوا ايديهم من الطعام، ويمسحوا افواههم من بقاياه، ويستعينوا على قضاء حاجاتهم بالكتمان وعدم افشاء السر.

قبل يوم الفرح، الذي يتميز بالعزف على الاوثار، وقرع الطبول،وتحريك النواقيس، وبناء خيم لاستقبال الضيوف، يقف الستة كالخشب المسندة، بضحكاتهم الثقيلة على القلب، ليعلنوا حبهم لبعضهم على الاثير، وعزمهم على انتقاء عرسان تجتمع فيهم مواصفات النسب والحسب، يكونون في مناى عن الفضائح السابقة المنقوشة في الذاكرة الشعبية ومنها على سبيل المثال الوزير الذي قام بشراء كمية كبيرة من الشوكولاتة لحفل عقيقة ابنه، على حساب مالية الحكومة، وبلغت كلفة الشوكولاتة حوالي الـ4000 دولار أميركي ، والوزيرة المحترمة التي أهانت العملة المغربية التي تدخل في إطار المقدسات لدى الشعب المغربي حيث وصفت تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يتقاضون مبلغ 8000 درهم للشهر على مدى الحياة ب (جوج فرانك (

ووزير تصريف مياه مركب رياضي ب” الكراطة “و “الشطابة “، والذي جعلتنا عبقريته اضحوكة تتناقل وقائعها وسائل الاعلام الدولية.

المهم ان الاجتماع تم في ظروف حسنة، واقيمت على شرف الجميع حفلة خفيفة الظل، وزعت خلالها حلوى عجيبة التركيبة، تتكون من 39 طابقا، تشبه في تصميمها ناطحة السحاب، وحرص المنظرون ان يكون مذاق كل واحدة مختلف عن الاخرى، ومنها من هو مر المذاق، ومن اختلط مذاقه بين الحار والحلو ، وبين نافخ الكير وحامل المسك .

تقدم العرسان بربطات عنق منتقاة بعناية، تناسب لون القميص ، وجلس كل واحد على انفراد مع ربة البيث، يثني عليها ثارة، ويتغزل فيها تارة اخرى، ويتحدث عن نفسه وما يمكن ان يقوم به من اجل سعادتها وحل مشاكلها، فكانت رقيقة الشعور، لطيفة في كلامها، راضية بقسمتها، فدون العدول ميثاق الزواج، وقلت في نفسي: ما شاء الله عليك يا حكومة ..نورت المكان، وفتحت الشهية على الكلام، وتمنيت الا تفتح شهيتها على الزيادة في الاسعار، وغلاء المعيشة، وضرب المكاسب، وانتهاك الحقوق، وتازيم الاوضاع.