يوم احتفالي تكريمي للفقيد الراحل الاستاذ محمد حسن الجندي بمراكش

المسائية العربية نظم أئتلاف جمعية المرأة للفنون الشعبية و المركز المتوسطي للتراث والفنون والثقافات وجمعية المنية بمناسبة اليوم الوطني للمسرح يوما احتفاليا تكريميا للفقيد الراحل الاستاذ محمد حسن الجندي و يحضره فنانون واعلاميون ومبدعون ونقاد اضافة الى أسرة الفقيد ومحبيه، وذلك يوم السبت 13 ماي 2017 بالمركب الاداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بباب اغلي بمراكش . وتضم الاحتفالية ندوة صباحية موسومة ب:” محمد حسن الجندي: مسيرة الابداع والفن” التي يساهم فيها ثلة من الباحثين واصدقاء الراحل ممن عاشروه في الفن والحياة ،يعقبها مساء حفل فني تأبيني يتولى تنشيطه الاعلاميان الحسين العمراني وأسمهان عمور يضم فقرات موسيقية مع عرض شريط حديث عن مسار الراحل الاذاعي والسينمائي والتلفزيوني ، وفقرات تستحضر أمجاد الجندي التي تشكل عبرة للأجيال الجديدة . ومن المنتظر ان يضم الحفل شهادات لأعلام السينما والمسرح والتلفزيون .