​الاحتلال الإسرائيلي يعيد المؤبد لأسير فلسطيني تحرر قبل 34 عاما

المسائية العربية
كشف نادي الأسير الفلسطيني، أن “سلطات الاحتلال أعادت الحكم المؤبد بحق الأسير يوسف حسن أحمد أبو الخير (74 سنة) من عكا في الداخل الفلسطيني، والذي تحرر خلال صفقة التبادل التي تمت عام 1983”.
وأفاد نادي الأسير في بيان له، أن الأسير أبو الخير غادر إلى اليونان بعد أن تم الإفراج عنه في حينه، وقد سحبت منه الجنسية الإسرائيلية، وخلال هذه السنوات، حاول استعادة جنسيته ليتمكن من العودة إلى أهله.
وأضاف المصدر ذاته، أنه قبل عشرة أيام، أبلغه المحامي الذي تابع قضيته أن بإمكانه العودة، وعند وصوله إلى المطار، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، وعقدت اللجنة المشكلة للنظر في قضايا المحررين جلسة، وأصدرت قرارا يقضي بإعادة حكمه السابق وهو المؤبد، من دون إعطاء المحامي مجالا للدفاع.
واعتبر نادي الأسير، أن الخطوة خطيرة، خاصة أن الدفعات السابقة التي كانت تتحرر في صفقات تبادل، كانت تتم بعد عفو كامل عن الأسير وليس وفق إفراج مشروط، بالإضافة إلى أن اللجنة التي نظرت في القضية ليس من صلاحيتها النظر في قضايا مر عليها 34 عاما.