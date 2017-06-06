​الاحتلال الإسرائيلي يعيد المؤبد لأسير فلسطيني تحرر قبل 34 عاما

المسائية العربية

كشف نادي الأسير الفلسطيني، أن “سلطات الاحتلال أعادت الحكم المؤبد بحق الأسير يوسف حسن أحمد أبو الخير (74 سنة) من عكا في الداخل الفلسطيني، والذي تحرر خلال صفقة التبادل التي تمت عام 1983”.