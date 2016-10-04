فيدرالية اليسار بمراكش : معركتنا متواصلة حتى بعد 7 أكتوبر

بخيراث وثروات البلاد وحقه في ديمقراطية حقيقية تعيد له حقه في السيادة والحكم ،وتجعل المسؤولية مقرونة بالمحاسبة ،وتضع حدا للاستبداد والفساد ،وتفتح اوراش التنمية وتطوير البلاد وانقاد الشباب من البطالة ومن المخدرات

اليوم وخصوصا في المساء في احياء بين القشالي والزيتون واكب حملتنا بعض الصحفيين وتابعوا حملتنا النظيفة، واطلعوا على اوضاع الشباب شباب متطلع رغم حدة الازمة والتيه والفراغ الى تغيير يضع حدا لواقع مزري، خطير مفتوح على مصراعيه وعلى. المجهول نعرف ان الانتخابات ليست هي الديمقراطية ولا تختزل العملية الديمقراطية في ذلك لكنها لحظة مهمة لمصالحة الشباب مع السياسة وهذا هو احد اهداف معركتنا التي ستتواصل بعد 7اكتوبر قادمون قادمون من اجل مغرب اخر ،مغرب الكرامة والحرية مغرب التوزيع العادل للثروة مغرب التقدم والازدهار،