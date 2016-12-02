مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين لجهة مراكش تخصص أزيد من 500 منحة سنويا لأبناء منخرطيها

المسائية العربية
نظمت الخلية الإدارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين لجهة مراكش اسفي .، حفلا لتقديم منح “استحقاق” برسم السنة الدراسية 2015/2016 لفائدة أبناء منخرطي المؤسسة نساء و رجال التربية و التكوين .
و يدخل هذا الحفل الذي احتضنته القاعة الكبرى للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش في إطار اليوم الوطني للاحتفاء بالمتفوقين من أبناء منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين لتقديم ، والتي خصصت أزيد من 500 منحة سنويا لأبناء منخرطيها الحاصلين على شهادة البكالوريا بامتياز. و ترمي من وراء هذه الخدمة تشجيع التميز الدراسي، و تعزيز ازدهار التعليم العالي بالمغرب، ورعاية ابناء منخرطيها واسرهم.