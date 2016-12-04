سلطات مراكش تفك اعتصام الاساتذة بساحة جامع الفنا بمراكش

المسائية العربية تمكنت السلطات المحلية ليلة امس الجمعة 2 دجنبر من فض اعتصام رجال ونساء التعليم في بداية مشوارهم المهني كان مقررا تنفيذه بساحة جامع الفنا بمراكش. حيث تدخلت العديد من العناصر باخلاف رتبها وتشكيلاتها ، ومنعت الاساتذة من تنفيذ تهديداتهم بالاعتصام بساحة جامع الفنا احتجاجا على خطة الحكومة القاضية بالتشغيل باعتماد نظام التعاقد. الشيء الذي اعتبره الأساتذة تهديدا لمستقبلهم، واعتداء على حقوقهم، ومن تم نطموا مسيرات محلية ووطنية، ونوعوا أشكال احتجاجهم، وكان آخرها محاولة الضغط على الحكومة بمراكش خلال انعقاد المؤتمر العالمي لتغير المناخ، والذي حضره العديد من رؤساء وقادة الدول، إلى جانب المؤتمرين من دول العالم، هذا وعبر المجلس الوطني للأطر في بيان توضيحي، عن تشبث الاساتذة نساء ورجالا “بحقهم العادل والمشروع في الإدماج في قطاع التعليم العمومي بدون قيد أو شرط”، رافضين لما أسموه “المخطط التخريبي (مرسوم التعاقد) الذي يضرب في عمق الوظيفة العمومية”. وسمعت منبهات سيارات الاسعاف وهي تشق طريقها من وإلى ساحة جامع الفنا،