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ملتقى مراكش الدولي التاسع للمسرح دورة الفنان : أنور الجندي

المسائية العربية :               بــلاغ صحفــي

تنظم فرقة مسرح أكاديما الدورة  التاسعة من ملتقى مراكش الدولي للمسرح في الفترة المتراوحة ما بين 3 و 7 يناير 2017  بالمسرح الملكي و مسرح دار الثقافة الداوديات ومجموعة من الفضاءات العمومية بالمدينة. وتحمل هذه الدورة اسم الفنان المقتدر”أنور الجندي”، اعترافا لما قدمه للمسرح والمسرحيين المغاربة.

و الملتقى ليس مهرجانا للمبدعين فقط ، ولكنه فضاء للتبادل والحوار والانفتاح على ثقافات الغير. إنه فضاء لتلاقح الحضارات و نشر مبادئ التسامح والسلام بين المشاركين. فمنذ تأسيسه، عمد ملتقى مراكش الدولي للمسرح إلى  المساهمة  في تنشيط المدينة، وخلق  تواصل ثقافي وفني  بين المبدعين والساكنة، وتوظيف المسرح  كوسيلة  ثقافية  وتنموية، و تأطير الشباب و صقل  مواهبهم.

ويكرم  ملتقى مراكش الدولي للمسرح في دورته التاسعة الفنان أنور الجندي، من خلال حفل فني خاص يوم السبت 7 يناير 2017  بالمسرح الملكي و بحضور نخبة من ألمع الفنانين المغاربة.

وتتضمن فقرات البرنامج ندوة حول “سياسة المدينة و الإقلاع الثقافي” بمشاركة ممثلي مجالس الجماعات الترابية و فاعلين ثقافيين، و لقاء مع الدكتور عبد المجيد شكير من خلال ماستر كلاس حول تجربة مسرح أبعاد. بالإضافة إلى ورشات في التكوين المسرحي وعروض مسرحية أوربية ومغربية و عروض مسرح الشارع. بالإضافة إلى حفلات توقيع إصدارات أدبية.

 

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