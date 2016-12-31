ملتقى مراكش الدولي التاسع للمسرح دورة الفنان : أنور الجندي

المسائية العربية : بــلاغ صحفــي

تنظم فرقة مسرح أكاديما الدورة التاسعة من ملتقى مراكش الدولي للمسرح في الفترة المتراوحة ما بين 3 و 7 يناير 2017 بالمسرح الملكي و مسرح دار الثقافة الداوديات ومجموعة من الفضاءات العمومية بالمدينة. وتحمل هذه الدورة اسم الفنان المقتدر”أنور الجندي”، اعترافا لما قدمه للمسرح والمسرحيين المغاربة.

و الملتقى ليس مهرجانا للمبدعين فقط ، ولكنه فضاء للتبادل والحوار والانفتاح على ثقافات الغير. إنه فضاء لتلاقح الحضارات و نشر مبادئ التسامح والسلام بين المشاركين. فمنذ تأسيسه، عمد ملتقى مراكش الدولي للمسرح إلى المساهمة في تنشيط المدينة، وخلق تواصل ثقافي وفني بين المبدعين والساكنة، وتوظيف المسرح كوسيلة ثقافية وتنموية، و تأطير الشباب و صقل مواهبهم.

ويكرم ملتقى مراكش الدولي للمسرح في دورته التاسعة الفنان أنور الجندي، من خلال حفل فني خاص يوم السبت 7 يناير 2017 بالمسرح الملكي و بحضور نخبة من ألمع الفنانين المغاربة.