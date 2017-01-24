مراكش : فعاليات المجتمع المدني بحي الأفاق جماعة سعادة ينطمون وقفة احتجاية أمام مؤسسة العمران

المسائية العربية عبد الصادق مشموم / مراكش نظم مجموعة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بحي الآفاق بجماعة سعادة وقفة احتجاجية صباح يومه الثلاثاء 24 يناير الجاري، أمام المقر المركزي لمؤسسة العمران بشارع محمد الخامس بمراكش. ورفع المحتجون لافتات تطالب المسؤولين بتحمل مسؤوليتهم الكاملة بخصوص هشاشة البنيات التحتية في التجهيز والصرف الصحفي . المحتجون كانوا رافعين لافتات كتبت عليها مطالبهم وما يعانونه من طرف المؤسسة المذكورة /