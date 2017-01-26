المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره المصري يوم الاحد 29 يناير الجاري

المسائية الرياضية سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره المصري يوم الاحد 29 يناير الجاري في اللقاء برسم ربع نهاية كأس الأمم الافريقية بالغابون . وتأهل المنتخب المغربي على حساب ساحل العاج كما تأهل المنتخب المصري على حساب غانا . وللإشارة فالمنتخب المصري لم يفز على المنتخب المغربي إلا 2 مرتين في تاريخه الكروي بل المنتخب المغربي إنتصر عليه 14 مرة وتعادل معه 10 مرات وفيما يلي إليكم اللقاءات التي خاضها المنتخب المغربي ضد المنتخب المصري من سنة 1961 الى سنة 2006 . – سنة 1961 .. المغرب 3 – 2 مصر

– سنة 1971 .. المغرب 3 – 0 مصر

– سنة 1971 .. مصر 3 – 2 المغرب

سنة 1971 .. المغرب 1 – 0 مصر

سنة 1973 .. المغرب 2 – 0 مصر

سنة 1974 .. المغرب 4 – 2 مصر

سنة 1976 .. المغرب 2 – 1 مصر

سنة 1979 .. مصر 0 – 0 المغرب

سنة 1980 .. المغرب 2 – 0 مصر

سنة 1981 .. المغرب 1 – 0 مصر

سنة 1981 .. مصر 0 – 0 المغرب

سنة 1983 .. المغرب 2 – 1 مصر

سنة 1985 .. مصر 0 – 0 المغرب

سنة 1985 .. المغرب 2 – 0 مصر

سنة 1986 .. مصر 1 – 0 المغرب

سنة 1988 .. المغرب 0 – 0 مصر

سنة 1992 .. المغرب 0 – 0 مصر

سنة 1993 .. مصر 1 – 1 المغرب

سنة 1994 .. مصر 1 – 1 المغرب

سنة 1995 .. المغرب 0 – 0 مصـر

سنة 1996 .. المغرب 2 – 0 مصـر

سنة 1996 .. مصر 1 – 1 المغرب

سنة 1997 .. المغرب 1 – 0 مصـر

سنة 1998 .. مصر 0 – 1 المغرب

سنة 2001 .. مصر 0 – 0 المغرب

سنة 2001 .. المغرب 1 – 0 مصر

سنة 2006 .. مصر 0 – 0 المغرب ونتمنى لمنتخبنا الوطني الفوز في هذا اللقاء الذي سيشد إليه أنظار القارة الافريقية والعالم العربي والإوروبي وباقي دول المعمور . ولاشك أن أشبال المدرب رونار سيكونوا حاضرين في هذا اللقاء تقنيا وبدنيا ونفسانيا /