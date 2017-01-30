انتخاب المناضل مصطفى جنان كاتبا عاما لفرع النقابة الوطنية للتعليم ف د ش بأيت أورير

المسائية العربية

انعقد بمقر بلدية أيت أورير يوم 28/01/2017 مجلس الفرع للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت إشراف سعيد العطشان عضو المكتب الجهوي وعضو المجلس الوطني، وبحضور مجموعة من الوجوه المناضلة وفي مقدمتهم محمد آيت واكروش عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة مراكش أسفي الذي حضر بصفته عضوا لمجلس الفرع،وأعضاء من المكتب الإقليمي.

إلى جانب ذلك، حضر هذا الحدث ثلة ونخبة الأساتذة نساء ورجالا بمختلف الأسلاك التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية ، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي الذين قدمهما مكتب الفرع ، تمت المصادقة عليهما بالإجماع وتم فرز تشكيلة المكتب الجديد على الشكل التالي :

كاتب الفرع : مصطفى جنان

نائبته الأولى: فاطمة إكرام

نائبه الثاني : مليح موسى

أمين الفرع : مولاي الحسن البومسهولي

نائبته الأولى : سارة ازوان

نائبه الثاني : محمد ايت بهو

المستشارون : عمر معلاغ

سي محمد الجرطاوي

عزالدين البرشيلي

وللإشارة ، فمصطفى جنان يعد من المناضلين اليساريين الذين يتميزون بحسن الخلق، والثبات على المبادئ، و نكران الذات، ويتقلد مهمة كاتب عام للحزب الاشتراكي الموحد فرع جليز-المدينة مراكش.