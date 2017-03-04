نخبة من الاساتذة و الباحثين ينشطون الأيام العلمية 15 بمراكش

المسائية العربية
تنظم جمعية الأطباء المقيمين بمراكش الايام العلمية الخامسة عشرة، برعاية وزارة الصحة، تحت شعار :نظام الاقامة… متحدين من أجل غاية مشتركة. وذلك أيام 15 ـ 16ـ 17 مارس بمراكش،
ويدخل هذا النشاط البالغ الاهمية في إطار اشعاع جمعية المقيم، العلمي والثقافي، وانفتاحها على كافة فعاليات المجتمع المدني. كما يتميز هذا العرس العلمي بغنى فقراته، وأهمية ورشاته، ويتميز أيضا بحضور نخبة من السادة الاساتذة، والمفكرين من داخل الوطن وخارجه، من بينهم :
– السيد لحسن الداودي: أستاذ جامعي ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر،
ـ السيدة نبيلة منيب استاذة جامعية،في علم وظائف الغدد، والسكري وناشطة سياسية.
ـ الدكتورة جميلة المصلي، وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر.وباحثة في قضايا المرأة والاسرة.
الاستاذ ـZellweger Jean Pierre – أستاذ علم الامراض التنفسية بسويسرا ، والخبير العالمي في مكافحة مرض السل
ويشكل هذا النشاط العلمي فرصة للاطباء المتدربين من اجل إغناء بحوتهم العلمية ، والاستفادة من فعاليات الايام العلمية، ومن ورشات تهتم بالتشخيص الطبي والبيولوجي وتلقين المهارات الجراحية الاساسية ، كما تتخلله انشطة ترفيهية ورياضية متنوعة
ومن خلال هذه الايام العلمية تسعى حمعية المقيم تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه الاطباء المقيمون في تطوير الخدمات الصحية والبحث العلمي في بلادنا