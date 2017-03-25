سعد الذين العثماني ينجح في تشكيل الحكومة المغربية

المسائية العربية تفاءل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، معتبرا ان المسألة مسألة وقت، وأنه حان الوقت لاغلاق القوس من التباينات. واكد ان هناك وعي بضرورة تجاوز الاكراهات والخروج من هذه الوضعية الانتظار لتشكيل الحكومة، وقال “إن شاء الله : سنمضي قدما لخدمة وطننا”، مشيرا في نفس السياق، بالدور الكبير والحاسم الذي لعبه جلالة الملك محمد السادس في تجاوز “بلوكاج” الوضع السياسي. ومن المرتقب ان يدلي العثماني، مساء يوم السبت 25 مارس الجاري، بتصريح صحفي، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون، لإطلاع الرأي العام الوطني على آخر تطورات مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. هذا وقد تم تسريب احدى اللوائح، ونظرا لعدم تاكدنا من صحتها، وصحة الاسماء الواردة فيها، و تجنبا للاشاعة واطلاق الكلام على عواهنه ، ارتأينا عدم نشرها.