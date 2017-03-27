مؤسسة الشريف الادريسي بمراكش، تنظم امسية شعرية تكريما للشواعر الفلسطينيات
المسائية العربية
تنظم مؤسسة الشريف الادريسي امسية شعرية تكريما للشواعر الفلسطينيات بمناسبة اليوم العالمي للشعر ، واليوم العالمي للمرأة تحت شعار : احتفالية الحرف والكلمات
وستكون ضيفة الشرف الشاعرة الفلسطينية: شادية حامد
تشارك أيضا كل من :
الشاعرة فوزية عبدلاوي حليمة الاسماعيلي
الشاعرة حليمة الاسماعيلي
الزجالة جميلة الهنبلي
الزجالة امينة شنقار
وذلك يوم الجمعة 31 مارس 2017 بفضاء الجمعيات القصبة بحي سيدي اعمارة مراكش
2017-03-27