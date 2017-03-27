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مؤسسة الشريف الادريسي بمراكش، تنظم امسية شعرية تكريما للشواعر الفلسطينيات

المسائية العربية

تنظم مؤسسة الشريف الادريسي  امسية شعرية تكريما للشواعر الفلسطينيات بمناسبة اليوم العالمي للشعر ، واليوم العالمي للمرأة تحت شعار : احتفالية الحرف والكلمات

وستكون ضيفة الشرف الشاعرة الفلسطينية:  شادية حامد

تشارك أيضا كل من :

الشاعرة فوزية عبدلاوي حليمة الاسماعيلي

الشاعرة حليمة الاسماعيلي

الزجالة جميلة الهنبلي

الزجالة امينة شنقار

وذلك يوم الجمعة 31 مارس 2017 بفضاء الجمعيات القصبة بحي سيدي اعمارة مراكش

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