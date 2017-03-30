نادي قضاة المغرب يكرم فادية بنميمون “قاضية المدينة”

المسائية العربية

كرم نادي قضاة المغرب مؤخرا القاضية فادية بنميمون بمناسبة وصولها الى سن التقاعد، بعد مشوار حافل من العطاء، ففي احتفال علمي وأكاديمي كبير شهده ساحل مدينة المضيق، وبحضور قامات قضائية وعلمية وأكاديمية وحكومية رفيعة المستوى سلم المستشار عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء ذرع التكريم لفضيلة السيدة فادية بنميمون أيقونة القضاة المغربي، واحدى أبرز المناضلات في نادي قضاة المغرب، التي سبق وأن شغلت عدة مناصب قضائية مهمة كان آخرها نائبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان.

وسبق للقاضية فادية بنميمون التي تنتمي الى أسرة عريقة في مدينة شفشاون أن حازت على جائزة المرأة القاضية نظير مساهماتها المهمة في خدمة ورش العدالة، ودفاعها المستميت عن المبادئ التي تأسس من أجلها نادي القضاة وحضورها في جميع محطاته النضالية.

ازدادت القاضية فادية بنميمون بمدينة شفشاون ودرست بها المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وتابعت دراستها للمرحلة الثانوية بثانوية خديجة أم المؤمنين بتطوان، و بعد قضاء ثلاث سنوات و حصولها على شهادة الباكلوريا حلت بمدينة الرباط حيث درست بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بها ونالت الإجازة في الحقوق بامتياز، واجتازت مباراة الملحقين القضائيين، ثم قضت زهاء شهرين في إطار الخدمة المدنية، في انتظار الاعلان عن نتائج مباراة الملحقين، وبعد نجاحها في المباراة التحقت بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، حيث قضت مدة سنة واحدة للتكوين، وخضعت لفترة تمرين أخرى بين المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بطنجة .

وبعد تخرجها من المعهد الوطني للدراسات القضائية، عينت بادئ الأمر كقاضية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قبل أن تنتقل وبناء على طلب للعمل بالمحكمة الابتدائية بشفشاون مسقط رأسها، وكانت حينئذ أول امرأة تتولى مهمة القضاء بهذه المدينة بعد الاستقلال، وكان أهلها و هم أهل المدينة جميعهم فخورين بذلك، ويلقبونها -بقاضية المدينة -.

انتقلت خلال مسارها المهني للعمل كقاضية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش،وقضيت في تلك المدينة الجميلة مدة ثمان سنوات، و رسا أخيرا قاربها بالحمامة البيضاء تطوان حيث اشتغلت بالمحكمة الابتدائية قبل أن تنتقل للعمل كنائبة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، الى حين وصولها الى سن التقاعد.

مع تأسيس نادي قضاة المغرب غداة المصادقة على دستور 2011، انضمت الى هذه الجمعية الفتية رغم أن غالبية مؤسسيها من القضاة الشباب، وشاركت في حضور أهم المحطات النضالية التي خاضتها الجمعية للمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية، ومن بينها وقفة القضاة أمام محكمة النقض، وعن هذا التكريم تقول : “فاجأني نادي قضاة المغرب بتتويجي بجائزة المرأة القاضية التي يمنحها عرفانا بدور المرأة في مجال القضاء وتسليطا للضوء على الكفاءات القضائية النسائية، وهي جائزة تعني لي الكثير خصوصا وأنها تأتي في ختام مشواري المهني الذي أتمنى أن أكون قد ساهمت فيه بكل جد وعمل ومسؤولية واخلاص، كما فاجأني وأسعدني المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان بهذا التكريم الذي يعني لي الكثير لأنه يأتي من زملاء اشتغلت معهم والى جانبهم وشرفت بذلك . أملي أن يتم تنزيل كل المبادئ التي آمنا بها على أرض الواقع عما قريب، وأن نرى السلطة القضائية قوية ومستقلة”.