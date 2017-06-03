أستاذ بالتعليم الثانوي يرمي بنفسه من سطح مؤسسة تعليمية بالدار البيضاء

المسائية العربية أقدم أستاذ للتعليم الثانوي، بمدينة الدار البيضاء، بالسقوط من على سطح مؤسسة جابر بن حيان الثانوية التأهيلية، في محاولة للانتحار.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الأستاذ، البالغ من العمر 53 سنة، نجا من موت محقق، حيث اعتلى سطح المؤسسة ورمى بنفسه، ليصاب بكسور على مستوى ركبته.

وأضافت ذات المصادر أن عناصر الوقاية المدينة حلوا إلى عين المكان وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن الأستاذ المذكور يعاني من مشاكل أسرية مع زوجته التي وصلت إلى المحكمة، إلى جانب ضغوطات نفسية دفعته إلى محاولة الانتحار .