سرقة الحقيبة اليدوية لسائحة أجنبية بحي الموقف بالمدينة العتيقة وإرجاعها لها لكن…

المسائية العربية تعرضت سائحة أجنبية للسرقة فور حلولها بالمغرب، صباح اليوم الأحد 06 غشت 2017، بحي الموقف بالمدينة العتيقة مراكش. وحسب مصدر من عين المكان، فقد تعرضت السائحة التي كانت رفقة مجموعة من صديقاتها، لسرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحوي مبلغا من المال وهاتف نقال ووثائق هويتها، فور وصولها لحي الموقف بالمدينة العتيقة مراكش، حيث كانت المجموعة ستقيم بأحد الرياضات، لتدخل في حالة هستيرية من البكاء، حيث كانت المفاجأة بإرجاع الحقيبة لها، من طرف مجموعة من المتربصين بالسياح بالحي المذكور، لكن بعد أن استخلص السارق مبلغا مهما من المال الذي كان في الحقيبة. هذا وتعالت عدة أصوات جمعوية، وكذا منابر إعلامية، لطلب تدخل والي أمن مراكش ” سعيد العلوة”، لأجل التصدي لمجموعة من المنحرفين ومحترفي الإرشاد السياحي العشوائي التي تتخد من المدخل المؤدي إلى دور الدباغة، ومدرسة بن يوسف، بحي الموقف وقاعة بناهيض، مكانا للتربص بالسياح الأجانب ومضايقتهم وسلب ممتلكاتهم، في ظل حالة الشرود التي تعيشها الدائرة الأمنية الثانية باب قشيش، وكذا تواطؤ بعض عناصر الشرطة السياحية، التي تتعمد إغفال التصدي لهؤلاء المنحرفين.