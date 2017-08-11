امن مراكش يوقف عصابة من 8 أشخاص يروجون المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة

المسائية العربية : مراكش تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش من إيقاف عصابة إجرامية تنشط في ميدان ترويج المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة، هذا و تُوجت التحريات الميدانية، و المراقبة للأماكن المشبوهة، بإيقاف ثمانية أشخاص في حالة تلبس ، من ضمنهم أشخاص يحترفون ترويج المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة داخل ملاهي ليلية . وحسب إفادات أمنية، فإن تحديد مكان تواجد المشتبه بهم بإحدى الشقق جاء على إثر عمليات مراقبة وترصُّد،وقد أثمرت عن اكتشاف شقة معدة للكراء اتخذت كمنطلق لعملياتهم . وأضاف نفس المصدر أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز حوالي 246 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي ، وحوالي ثلاث غرامات من مخدر الكوكايين ، وتم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة من أجل البحث والتقديم للعدالة ، فيما لا يزال البحث جاريا لإيقاف كل شخص آخر قد تثبُت مشاركته في سياق نفس القضية.