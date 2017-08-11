امن مراكش يوقف عصابة من 8 أشخاص يروجون المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة
المسائية العربية : مراكش
تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش من إيقاف عصابة إجرامية تنشط في ميدان ترويج المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة،
هذا و تُوجت التحريات الميدانية، و المراقبة للأماكن المشبوهة، بإيقاف ثمانية أشخاص في حالة تلبس ، من ضمنهم أشخاص يحترفون ترويج المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة داخل ملاهي ليلية.
وحسب إفادات أمنية، فإن تحديد مكان تواجد المشتبه بهم بإحدى الشقق جاء على إثر عمليات مراقبة وترصُّد،وقد أثمرت عن اكتشاف شقة معدة للكراء اتخذت كمنطلق لعملياتهم .
وأضاف نفس المصدر أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز حوالي 246 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي ، وحوالي ثلاث غرامات من مخدر الكوكايين ، وتم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة من أجل البحث والتقديم للعدالة ، فيما لا يزال البحث جاريا لإيقاف كل شخص آخر قد تثبُت مشاركته في سياق نفس القضية.
2017-08-11