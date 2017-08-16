الرشوة تقود ضابط شرطة ممتاز ومقدم رئيس للتحقيق والمساءلة بمراكش

المسائية العربية اوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مساء يوم الثلاثاء 15 غشت الجاري، ضابط شرطة ممتاز ، و مقدم رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء. وحسب نتائج التحقيقات الأولية، فإن المشتبه فيهما، اللذين يعملان بدائرة للشرطة بحي المسيرة، قاما بتعريض مسير مقهى كائنة بتراب نفوذ نفس المصلحة الأمنية للابتزاز في مبالغ مالية، وذلك مقابل التغاضي عن القيام بعمل يتعلق بمهامهما الوظيفية، قبل أن يتم ضبطهما مساء يوم الثلاثاء داخل مقر عملهما متلبسين بتلقي مبلغ 2000 درهم من المعني بالأمر. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.