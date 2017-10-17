كنانيش مراكش”تنظيم يوم دراسي تحت عنوان ((التنمية الثقافية الجهوية: الإكراهات والرهانات))

المسائية العربية تستعد “مؤسسة كنانيش مراكش ” بشراكة مع مجلس مقاطعة المنارة وبدعم من المجلس الجماعي لمراكش تنظيم يوم دراسي تحت عنوان ((التنمية الثقافية الجهوية: الإكراهات والرهانات)) وذلك خلال الأسوع الأول من شهر نونبر2017 بقاعة الاجتماعات في المجلس الجماعي لمراكش الواقع بشارع محمد السادس. والدعوة عامة لكل من يهمه أمر الفعل الثقافي في المدينة والجهة. وللاشارة فمؤسسة كنانيش مراكش ” التي شهدت النور صباح يوم الأحد 12 مارس 2017 جاءت بإضافات نوعية على الساحة الجمعوية الثقافية بمبادرة من أدباء ونقاد وشعراء وقصاصين غيورين على المشهد الثقافي ، حيث المميز المهيمن على الجمعية العمل على تيسير الإصدارات الجديدة لأعضائها والاحتفاء بإبداعاتهم، وتعضيد الصلات الابداعية بينهم، والمساهمة في إثراء الثقافة المحلية والوطنية جنبا الى جنب باقي الفاعلين من الأفراد والمؤسسات