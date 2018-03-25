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المحلقة الإدارية باب تاغزوت بمراكش المدينة تنظم حملة تحسيسية
2018-03-25
المسائية العربية : مراكش
في خطوة نحو تجسيد سياسة القرب والتواصل مع الساكنة في اطار الاهتمام بالبيئة والنظافة، والاعتناء بالاحياء السكنية وتحسين واجهاتها اعتبارا لما لذلك من اهمية على مسوى جمالية الحي، أعطيت يوم الجمعة 23 مارس انطلاقة حملة تحسيسية بساحة الزرايب بالمحلقة الإدارية باب تاغزوت بمقاطعة مراكش المدينة.
وحضر هذه الانطلاقة مسؤولون منتخبون وممثلون عن جمعيات مدنية وعدد من الساكنة.
و تضمن النشاط الذي يمتد إلى غاية 25 مارس، حملة نظافة وصباغة الجدران، وتوزيع المزهريات وورشات القراءة والرسم والنشكيل، إضافة إلى مسابقات ترفيهية وأنشطة فولكلورية.
ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج السنوي للتنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي لمقاطعة المدينة ، والمتميز بتنوعه وغناه وامتداداه على طول السنة.