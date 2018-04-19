في اليوم العالمي للتراث : المآثر التاريخية لمراكش تحت المجهر

وفي هذا الاطار ، قال جعفر الكنسوسي باحث في قضايا التراث والثقافة المغربية٬ و رئيس جمعية منية مراكش : ” أنه حان الوقت ،لتأ

سيس مؤسسة اعادة الاعتبار لتراث مراكش ، مشيرا الى

أن الشروط جميعها مستوفية اليوم، كما يوجد اجماع بين الفرقاء والمتدخلين لاعادة الاعتبار لهذا التراث المراكشي الاصيل الذي يعد رمز الحضارة، وصفحة مطلة على تاريخنا الحضاري، وموروثنا الثقافي.