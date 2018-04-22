مؤسسة واحة الزيتون2 بمراكش تحتفي بإصدار كتاب الشعر الإسلامي في المغرب. التزامه وفنيته

احتفت مؤسسة واحة الزيتون2 بمراكش بإصدار الدكتور محمد ويلالي: الشعر الإسلامي في المغرب. التزامه وفنيته. على عهد المرابطين والموحدين والمرينيين

والكتاب أطروحة دكتوراه نوقشت عام 2005 بكلية الآداب جامعة محمد الخامس باكالوريا الرباط تحت إشراف الدكتور عبد الجواد السقاط حيث تم تتويجها بميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة العلمية.