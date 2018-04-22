مؤسسة واحة الزيتون2 بمراكش تحتفي بإصدار كتاب الشعر الإسلامي في المغرب. التزامه وفنيته
المسائية العربية
تغطية : ” ي رشيد السيدي “
احتفت مؤسسة واحة الزيتون2 بمراكش بإصدار الدكتور محمد ويلالي: الشعر الإسلامي في المغرب. التزامه وفنيته. على عهد المرابطين والموحدين والمرينيين والكتاب أطروحة دكتوراه نوقشت عام 2005 بكلية الآداب جامعة محمد الخامس باكالوريا الرباط تحت إشراف الدكتور عبد الجواد السقاط حيث تم تتويجها بميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة العلمية. وقد شارك في.هذه الندوة العلمية والتي كانت بتنسيق بين مؤسسة واحة الزيتون2 والنادي الادبي بمراكش. مجموعة من الأساتذة الجامعيين والنقاد الوازنين وهم الدكتور محمد فتح الله مصباح رئيسا والدكتور محمد اليوسفي متدخلا والدكتور المصطفى لغفيري متدخلا والأستاذ الناقد عبدالرحمن الخرشي متدخلا والأستاذ عبد الصادق شحيمة متدخلا.
وقد شارك الشاعر الكبير الدكتور إسماعيل ازويرق بقصيدة شعرية وكذا الشاعر الدكتور مولاي عبد العزيز ساهر
كما أعطيت الكلمة للعالمين الكبيرين الدكتور عبد الجواد السقاط والدكتور عباس ارحيلة .للإدلاء بشهادتيهما في حق الدكتور محمد ويلالي بمناسبة إصداره القيم
وقد عرف اللقاء حضور مجموعة من الفعاليات العلمية.وبحضور أساتذة واستاذات المؤسسة وتتبع السيد المشرف العام آمين درويش والسيدة المديرة العامة والسيدين المدير الإداري والتربوي وباقي الاطر الادارية .كما كان.حضور الاباء والأمهات من خلال تتبع جمعية الاباء والأمهات. وقد لقي اليوم الدراسي نجاحا باهرا اختتم بتتويج الدكتور محمد ويلالي بهدية قدمها له الدكتور الجليل السي عبد الجواد السقاط. كما تم استكمال اللقاء في عشاء مناقشة بالنادي الجامعي على شرف المشاركين والمساهمات.