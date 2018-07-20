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2018-07-20
يتحدث الشارع المراكشي عن النائبة الرابعة لرئيس مقاطعة النخيل بمراكش التي ضبطت متلبسة برشوة من أجل تمكين مواطن من رخصة اقتصادية،
وتخضع نائبة رئيس مقاطعة النخيل اليوم الى التحقيق، بعد اعتقالها من طرف الشرطة القضائية بمراكش، ومن المنتظر ان تعرض على انظار المحكمة خلال الايام القليلة الماضية.
كما يتحدث الجميع عن تفشي الفساد في هذه المقاطعة وتحولها الى مقر للتفاوض و” ذهن السير يسير ” من أجل الحصول على رخصة من الرخص في منطقة النخيل التي تعتبر منطقة سياحية تشد اليها انظار المستثمرين ، وتستهوي السياح ورجال الاعمال خاصة من دول الخليج،
وللاشارة فقط، فإن ما وقع يتنافى وما كان يؤكده رئيس المقاطعة خلال ندوة صحفية سابقة بمناسبة الايام الثقافية ، حيث كان يتبجح امام الجميع بما تتميز به مقاطعة النخيل من مصداقية وتفاهم بين كل مكوناتها، نافيا كل التحذيرات والاشارات التي تثير ما يعانيه المواطنون من سوء تدبير الادارة، وما يخعون له من ابتزاز