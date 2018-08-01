اعتقال اربع أشخاص يتاجرون في مسكر ماء الحياة بحي سيدي يوسف بن علي مراكش

تمكنت مصالح الدائرة التاسعة للشرطة بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في ترويجهم لمُسكر ماء الحياة على مستوى درب الگبص بحي سيدي يوسف بن علي.

ضبط العناصر المشتبه فيها، جاء وفق خطة مدروسة ومراقبة دقيقة لجميع تحركات الموقوفين، والاماكن التي يترددون عليها، وإغلاق كل المنافذ التي يمكن سلكها من اجل الافلات من يد رجال الامن. الشيء الذي ساهم في نجاح عملية الاعتقال، وإحباط محاولة الهروب، كما مكن من ضبذ حوالي 110 لترات من مسكر ماء الحياة موزعة على قنينات من سعة نصف لتر ومعدة للبيع.

هذا وقد تمت احالة المشتبه فيهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث وتقديمهم أمام العدالة فيما سيستمر البحث بغرض التوصل للشركاء أو المساهمين المحتملين في سياق نفس الفعل الجرمي،

وأكد بلاغ صحفي، أن أمن مراكش يعمل جاهدا من اجل مواصلة الخطة المرصودة لمحاربة ترويج المؤثرات العقلية بجميع أنواعها وتجفيف مصادرها ، لما لها من علاقة بعدد من مظاهر الجريمة بشكل عام ، واضاف ان الامن

سيستمر ضمن نفس الاستراتيجية الأمنية في الزمان والمكان ، تماشيا مع تعليمات القيادة المحلية المستلهمة من التوجيهات المديرية.