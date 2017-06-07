21 طفلاً يقاضون ترامب‎

المسائية العربية بعد سنوات من محاولات تقديم اقتراحات قانونية تسوغ رفض هذه القضية، حكمت محكمة أمريكية مؤخراً بأن المواطنين الشباب البالغ عددهم 21 شخصاً والذين يقاضون الحكومة الأمريكية، يملكون الحق الدستوري بالمطالبة بمناخ آمن. لذا تم إحالة القضية التي رفعوها ضد الرئيس الأمريكي إلى محكمة فيدرالية للنظر فيها.

إن ربحوا هذه القضية، فسوف يُجبر ترامب على كبح جماح شركات الوقود الأحفوري، ما قد يشكل نقطة تحول مفصلية بالنسبة للمواجهة المفتوحة من أجل المناخ.

لكنهم مجرد أطفال من قرى صغيرة في الولايات المتحدة مع فريق صغير من المحامين الأكفاء، لكنهم لا يملكون التمويل اللازم لمجابهة ترامب وشركات النفط الكبرى، لذلك توجهوا إلينا طلباً للمساعدة.

يملك مجتمعنا قدرة فريدة على جمع المبلغ اللازم قبل موعد انطلاق المحاكمة، وكما يملك القدرة على تدويل المواجهة ورفع دعاوى قضائية في بلدان ومحاكم أخرى. قد تكون قضية هؤلاء الأطفال الشجعان الفرصة الأفضل لدينا لإيقاف حرب ترامب على كوكبنا. تبرع الآن بمبلغ بسيط لكي نتمكن من دعمهم وإطلاق حملات أخرى من أجل مستقبل آمن.