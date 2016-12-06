2693 مرشحة ومرشحا يجتازون مباراة التوظيف بموجب عقود بجهة مراكش اسفي

المسائية العربية أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي في بلاغ لها، أنه وفقا للدليل الخاص بالعمليات الرئيسية المرتبطة بمباراة التوظيف بموجب عقود ـ نونبر 2016، انطلقت الاختبارات الشفوية يوم الاثنين 5 دجنبر 2016 وستستمر إلى غاية التاسع من نفس الشهر، باعتماد المراكز الثلاثة المخصصة لهذه العملية، بمراكش. وذلك وفق ما هو محدد في المذكرة الوزارية المنظمة لهذه المباراة. وقد بلغ عدد المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية بهذه الأكاديمية، كما سبق الإعلان عن ذلك بالبوابة الرسمية للوزارة وبموقع التشغيل العمومي، 2693 مرشحة ومرشحا، من بينهم 2042 مرشحة ومرشحا بسلك التعليم الإبتدائي و651 مرشحة ومرشحا بالتعليم الثانوي. ودعا إعلان الأكاديمية كافة الفاعلين التربويين والمتدخلين في إنجاز هذه الاختبارات، إلى المزيد من التعبئة والإنخراط من أجل إنجاحها والحرص على تنفيذها وفق المساطر المنظمة وفي الآجال المحددة.