مراكش: الحكم على البيدوفيل الفرنسي بسنتين سجنا نافدا و 40 ألف درهم كتعويض لجمعية حقوقية

بعد عدة تأجيلات عرفها ملف ما أصبح يعرف بـ”كالفان” مراكش، وهو الاجنبي المسمى “جون لوك ماري غيوم” المتهم ب ” التغرير بقاصرين وهتك عرض بدون عنف” قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بسنتين سجنا نافدا مع تعويض 40 الف درهم لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ودرهم رمزي لباقي الجمعيات التي تؤازر الضحايا في هذا الملف.

واعتقل الفرنسي المدان، في نونمبر الماضي، بعد أن قدم 9 أطفال شكوى ضده، تفيد تعرضهم «لاعتداءات جنسية» من طرف الفرنسي الذي كان يغرر بهم ويستدرجهم إلى منزله، مقابل مبالغ صغيرة من المال وبعض الحلويات.

