Le Mot du professeur Abdellatif Miraoui president de l’agence Universitaire de la Francophonie

عبد اللطيف ميراوي رئيس الوكالة الجامعية للفرانكوفونية٬ انتخب بهذا المنصب خلال الجمع العام السادس عشر للوكالة بتاريخ 09 ماي 2013.وهورئيس جامعة القاضي عياض٬ واستاذ بالجامعات في مجال علوم الهندسة٬ ونائب رئيس جامعة التكنولوجيا ببلفور مونبليار بفرنسا، من الباحثين البارزينفي ميدان الهندسة٬ حاز على أرقى المراتب في مجالات البحث وله أكتر من 230 إصدارا علميا و حاصل على لقب دكتوراه فخرية من جامعة. Clujوجامعة Pitesti برومانياوجامعةXi’an بالصين.